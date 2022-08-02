Вторник, 2 Августа 2022 11:51

АрмИнфо. Состояние раненного в результате провокации противника военнослужащего АО Арцаха Альберта Бахшияна удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба Армии Обороны Арцаха.

В АО также добавили, что по состоянию на 9 часов утра, ситуация на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела.

<Напряжение сохраняется. Как мы сообщали, руководство республики совместно с командованием Армией обороны Арцаха и командованием российских миротворческих войск предпринимают шаги по разрядке напряженности и недопущению дальнейшей эскалации>,- подчеркнули в оборонном ведомстве Арцаха.

Как ранее сообщало АрмИнфо, накануне, в результате провокации азербайджанских подразделений ранение получл военнослужащий Армии обороны Арцаха Альберт Владикович Бахшиян.

Ранее, в Инфоштабе Арцаха сообщали, что по состоянию на 22:00 1 августа ситуация вдоль северной и северо-западной части передовой линии Республики Арцах была относительно стабильной и находилась под полноценным контролем Армии обороны.

<Информация о потерях в живой силе и позиций у армянской стороны, распространяемая некоторыми пользователями в социальных сетях, не соответствует действительности, военнослужащие Армии обороны продолжают защищать вверенные им границы>,- отмечалось в сообщении.

<Вновь призываем наших соотечественников воздержаться от распространения непроверенной информации>,- резюмировал в Инфоштабе.

Напомним, накануне с утра, ВС Азербайджана попытались прорвать оборону Армии Обороны Арцаха в северном и северо-западном участках линии соприкосновения.