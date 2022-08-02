Вторник, 2 Августа 2022 11:50

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД АР, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии процесса нормализации постконфликтных отношений между Азербайджаном и Арменией, выполнении трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также по итогам двусторонних встреч между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Байрамов довел до сведения противоположной стороны известную позицию Азербайджана в отношении обеспечения мира и прогресса в регионе, в том числе открытия транспорта и коммуникаций, делимитации границ двух государств, необходимости начала работы по будущему мирному договору.

Министр отметил важность полного выполнения обязательств сторонами. В частности, было подчеркнуто, что вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, до сих пор армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с <азербайджанских территорий> и это является недопустимым.

В ходе телефонного разговора были обсуждены дальнейшие шаги по процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной повестки дня, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Стоит отметить, что Донфрид накануне провела телефонный разговор и с главой МИД Армении. В ходе беседы также обсуждались вопросы

установления мира и безопасности в регионе, в том числе и нормализация армяно-американских отношений.