Вторник, 2 Августа 2022 11:48

АрмИнфо.В результате провокации азербайджанских подразделений был ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха Альберт Владикович Бахшиян.

Как сообщает пресс-служба АР НКР, состояние раненого военнослужащего оценивается как удовлетворительное.

Ранее, в Инфоштабе Арцаха сообщали, что по состоянию на 22:00 1 августа ситуация вдоль северной и северо-западной части передовой линии Республики Арцах была относительно стабильной и находилась под полноценным контролем Армии обороны.

<Информация о потерях в живой силе и позиций у армянской стороны, распространяемая некоторыми пользователями в социальных сетях, не соответствует действительности, военнослужащие Армии обороны продолжают защищать вверенные им границы>,- отмечалось в сообщении.

Вместе с тем в Инфоштабе подчеркнули, что командование Армии обороны совместно с командованием российских миротворческих сил предпринимает соответствующие шаги по разрешению ситуации.

<Вновь призываем наших соотечественников воздержаться от распространения непроверенной информации>,- резюмировал в Инфоштабе.