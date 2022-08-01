Понедельник, 1 Августа 2022 22:20

АрмИнфо. По состоянию на 22:00 ситуация вдоль северной и северо-западной части передовой линии Республики Арцах относительно стабильная и продолжает находиться под полноценным контролем Армии обороны.

Об этом говорится в сообщении инфоштаба Арцаха. «Информация о потерях в живой силе и позиций у армянской стороны, распространяемая некоторыми пользователями в социальных сетях, не соответствует действительности, военнослужащие Армии обороны продолжают защищать вверенные им границы»,- говорится в сообщении.

Вместе с тем в Инфоштабе подчеркнули, что командование Армии обороны совместно с командованием российских миротворческих сил предпринимает соответствующие шаги по разрешению ситуации. «Вновь призываем наших соотечественников воздержаться от распространения непроверенной информации»,- резюмировал в Инфоштабе.