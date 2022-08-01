Понедельник, 1 Августа 2022 21:24

АрмИнфо. Говоря о ситуации в Арцахе, должен сказать, что волноваться и паниковать не стоит, все находится под контролем наших вооруженных сил. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

<Необходимо также полагаться исключительно на официальные источники информации и не поддаваться спекуляциям.

Как ранее сообщило АрмИнфо со ссылкой на Армию обороны Арцаха, 1 августа, начиная с 09:00, на ряде участков северной и северо-западной границы Республики Арцах азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки пересечения линии соприкосновения, которые были пресечены силами подразделений Армии обороны Арцаха.

<С армянской стороны потерь нет. Ситуация остается напряженной. О произошедшем была предоставлена подробная информация командованию российского миротворческого контингента>, - говорилось в сообщении А О НКР.

Ряд СМИ сообщали, что бои также идут на границе с Арменией в направлении Сюника и Гегаркуника. Меж тем, в Минобороны Армении опровергают данную информацию.

Заметим также, что Минобороны Азербайджана отрицает факт нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Меж тем, как сообщают источники АрмИнфо знакомы с ситуацией, противнику сверху поставлена задача захватить высоту на указанном направлении. На место инцидента сразу выехали российские миротворцы. Также согласно источникам АрмИнфо, беспилотники Байрактар турецкого производства 4 раза нарушали воздушное пространство Арцаха.