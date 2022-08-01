Понедельник, 1 Августа 2022 18:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 42 на улице Арцаха; жилые дома 14, 16, 18, 20/3, 22/1, 22/2 на улице Ачаряна, здание общежития колледжа N11, специальная школа для слабовидящих детей, школа-интернат, школа № 124 и и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 собственные дома 33-81 на улице Ростоми, собственные дома 7-49, 36-59, 75-190 на улице Христофора;

11։00-17։00 собственные дома на улицах Н.Шенгавита 1, 2, 9, 10, 11, жилой дом 19а на 10-ой улице В.Шенгавита, жилые дома 29, 31, 53 на пр. Багратуняца, собственные дома на 10-ой улице В.Шенгавита, жилой дом 60а на улице Фрунзе, собственные дома на улицах Т.Саряна, Фрунзе, Л.Хачикяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 29, 38, 40 на улице Аргутяна, 21/4–21/7, 21/5, 21/12, 21/8, 60 на улице Грибоедова, 21/2, 21/3 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 27/3 на улице Аргутяна, 23/5, 37/2 на улице Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6, 68 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5 на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 42, 46, 46/1 на улице исаакяна, собственные дома улицы Зарубяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/8, 21 на пр. Комитаса, 21, 21/1, 21/2 на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 17/5-17/6 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 4-78 на улице П.Севака, 13Г-45Г на 1-ой улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 на улице Минскса, ясли-детский сад “Ани”, супермаркет “Калантар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11։00-15։00 села Мусалер и Аревашат; села Армавир, Айгешат, Тандзут, Джрашен и Нор Армавир;

в Котайкской области:

11։00-15։00 община Каренис; станция оператора “Юком”, Христианская Церковь Веры Евангелия, ООО “Артус” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк.

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Харберд; частично частные дома села Нор Харберд;

10:00-16:00 частично села Аревшат, Ланджанист и Армаш;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 село Пор;

в Тавушской области:

10:00-14:30 улица Шираза в городе Ноемберян; село Бердаван; частично села Зоракан, Кохб; станция контроля газа, мобильные станции и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17։00 села Парни, Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Цахкабер, Лернаван и Джрашен;

в Сюникской области:

10:00-13:30 село Салвард;

11:00-13:30 частично село Цгук;

14:00-15:00 село Горайк.