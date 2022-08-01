Понедельник, 1 Августа 2022 18:46

АрмИнфо.. Замминистра иностранных дел Росси Александр Грушко в Ереване провел консультации с коллегами из Армении Паруйром Ованнисяном и Ваге Геворкяном по вопросам региональной и европейской безопасности. Как сообщает пресс-служба МИД России, он был принят министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Состоялся всесторонний обмен мнениями о текущей обстановке в Европе, включая отношения наших стран с Европейским союзом и НАТО, взаимодействие в ОБСЕ и ситуацию в Совете Европы. Также обсудили вопросы международной и региональной повестки дня.

Подтверждена важность реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., связанных с поддержанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием транспортных коммуникаций и налаживанием экономических связей.

С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по данной проблематике