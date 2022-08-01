Понедельник, 1 Августа 2022 18:45

АрмИнфо. Армения заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с Грузией и продвижении двусторонней повестки. Об этом в рамках рабочего визита в Грузию заявил руководитель аппарата премьер- министра Армении Араик Арутюнян в ходе встречи с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили и руководителем администрации премьер -министра Грузии Ревазом Джавелидзе.

Ираклий Гарибашвили, отметив высокий уровень политического диалога между Арменией и Грузией , в свою очередь подчеркнул, что двусторонние отношения динамично развиваются, что создает возможности для расширения взаимодействия.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, стороны обсудили вопросы, касающиеся армяно-грузинской повестки взаимодействия и ситуацию в регионе. В источнике также говорится, что со своим грузинским коллегой Ревазом Джавелидзе, Араик Арутюнян обсудил вопросы взаимодействия между органами государственного управления, а также осуществляемые по разным направлениям реформы.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Грузией в январе-мае 2022 года составила $91.8 млн. с ростом за год на 48,9%. При этом экспорт возрос на 80,7% до $44.3 млн., при росте импорта на 28% до $47.5 млн.-