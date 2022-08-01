Понедельник, 1 Августа 2022 17:06

АрмИнфо. Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) выступил с заявлением, в котором строго осудил действия властей Армении, запретивших въезд в страну дашнаков Сюне Абраамян и Масиса Абраамяна.

В поступившем в АрмИнфо заявлении CCAF, отмечается, что Европейский офис АРФ Дашнакцутюн, в качестве общеевропейской общинной организации, а также Бюро АРФД, действующий в странах ЕС, осуждает этот шаг армянских властей.

В организации выразили убеждение, что запрещая въезд в страну представителей диаспоры, осуществляющих активную деятельность, власти РА проявляют предвзятость в отношении личностей , которые не разделяют их политику и открыто выражают несогласие с ней.

Брюссельское представительство <Ай Дат> потребовало от властей РА немедленно прекратить этот процесс и положить конец антинациональному отношению к деятелям АРФД, а также к молодым людям, которые делают первые шаги на этом поприще. <Главным преимуществом нашего государства в международных отношениях перед Азербайджаном была демократия, со всеми ее недостатки. Такими антидемократическими шагами мы можем только потерять это преимущество. Комиссии АРФД по всему миру всегда твердо поддерживали наше государство на всех международных площадках, и члены комиссий жертвовали своей личной жизнью и временем совершенно добровольно и самоотверженно.

Мы призываем власти РА воздержаться от подобных шагов, пока не нанесен серьезный ущерб международному восприятию Армении. Европейский офис АРФ <Ай Дат> считает, что повторение подобных случаев и крамольный настрой приведут к созданию пропасти между Арменией и Диаспорой, что будет иметь пагубные последствия для нашего народа>,- подытожили в Организации.

Отметим, что 31 июля стало известно о том, что власти Армении запретили въезд в страну члена офиса АРФД в Нидерландах Сюне Абраамян и главы Бюро Масиса Абраамяна. Согласно АРФД, власти не представили каких-либо объяснений данным своим действиям.

А 13 июля стало известно о запрете въезда в Армению сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), члену Бюро АРФ <Дашнакцтуюн> Мураду Папазяну. Как сообщили в правительстве РА, Папазяну въезд в Армению был запрещен на основании статьи 8 Закона РА <Об иностранцах>. Причиной запрета, как сообщили в пресс-службе главы правительства, послужило то обстоятельство, что <Мурад Папазян был одним из организаторов нападения на кортеж возглавляемой премьер-министром делегации 1 июня 2021 года у посольства Армении во Франции>. <Участники акции забросали кортеж премьер-министра разными предметами, и создавшаяся ситуация была преодолена лишь в результате вмешательства французской полиции и сил безопасности>, разъяснили в пресс-службе премьера РА. Папазян заявил о намерении через суд восстановить свои ущемленные права.