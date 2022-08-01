Понедельник, 1 Августа 2022 17:00

АрмИнфо.На днях компания «Южно-кавказская железная дорога» сообщила о двукратном увеличении количества пассажиров в международном сообщении по сравнению с прошлым годом – более 7000 пассажиров. Это данные за первый месяц летних перевозок – с середины июня по середину июля.

На это есть ряд причин. Во-первых, сняты все антиковидные ограничения, которые препятствовали перемещению граждан и туристов в 2020-2021 гг. Кроме того, с 2017 года ЮКЖД приступила к обновлению подвижного состава для пассажирских перевозок, что повысило комфорт и безопасность пассажиров, позволяя предоставлять гражданам более качественные услуги железнодорожных перевозок. В настоящее время два новых электропоезда курсируют в пригородном сообщении, связывая столицу с Араратом, Арташатом, Ерасхом, Армавиром и Гюмри. Особой популярностью пользуются электропоезда, следующие от Еревана до Гюмри в скоростном режиме. В период пандемии многие наши сограждане предпочитали внутренний туризм, открыв тем самым для себя довольно модное сегодня туристическое направление – Гюмри. Этому немало поспособствовала возможность добраться до второго города Армении быстро и комфортно в новых электропоездах ЮКЖД.

Тем самым железнодорожные перевозки пользуются в нашей стране все большей популярностью, о чем свидетельствует и рост количества пассажиров пригородных поездов. Так, в первом полугодии текущего года ими воспользовалось на 22% больше граждан, чем за аналогичный период 2021 года. Железная дорога остается видом доступного транспорта для большинства жителей страны, решая не только социальные и экологические задачи, но и способствуя развитию внутреннего и внешнего туризма.

Большой туристический поток в международном сообщении обусловлен и обновлением подвижного состава фирменного поезда «Армения», обеспечивающего связь со столицей Грузии и ее черноморскими курортами. Самый современный подвижной состав, который ЮКЖД закупила в 2021 году у российского производителя, положительным образом влияет на качество обслуживания и комфорт пассажиров.

С увеличением количества пассажиров на железной дороге растет и необходимость повышения привлекательности вокзальных территорий и предоставления большего спектра услуг пассажирам. Облагораживание территорий основных вокзалов и повышение качества предоставляемых там услуг – ряд задач, которые находятся в центре внимания руководства компании. В сотрудничестве с местными властями и правительством Армении в ЮКЖД стремятся к повышению роли основных железнодорожных вокзалов в деле формирования транспортно-пересадочных узлов. Реализация этой концепции повысит доступность и комфорт пассажирских перевозок путем эффективного сопряжения автомобильного, железнодорожного и иных видов пассажирского транспорта.

5 августа железнодорожники отмечают профессиональный праздник – День железнодорожника. По устоявшейся традиции, ЮКЖД в этот день подносит обществу подарок – перевозит пассажиров в пригородном сообщении бесплатно. Ежегодно этой услугой пользуются тысячи наших сограждан, поскольку железнодорожники считают, что праздничным настроением необходимо делиться со всеми. С Праздником, уважаемые коллеги, и спасибо за Ваш труд на благо нашей страны и общества!

В.МИКОЯН, советник генерального директора ЮКЖД