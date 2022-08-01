Понедельник, 1 Августа 2022 15:33

АрмИнфо.В период с 25 июля по 1 августа в Армении было проведено 6 487 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 1 434 человек (недельный рост на 48,6%), выздоровело - 908, скончалось - 2.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 1 666 пациентов, что выше недельного показателя на 45,6%.

В общей сложности, в стране было проведено 3 161 172 теста, из коих было выявлено 426 799 случаев заражения, выздоровело 414 809 человек, летальных исходов - 8 635.

При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 018 858 человек, что на 0,1% выше показателя недельной давности.

Согласно источнику, по положению на 31 июля с.г. в общей сложности в стране получили 2 229 502 дозы антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировался 1 142 105 человек. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 2,7%, достигнув 63 677.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.