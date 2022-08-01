Понедельник, 1 Августа 2022 12:12

АрмИнфо.Ардшинбанк объявил о новом типе кредита SME-FLEXI, который поможет предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), экспортерам и импортерам, решить вопросы текущей ликвидности, пополнения оборотных средств, погашения кредиторской задолженности, таможенного оформления, выполнения налоговых обязательств, а также вопросы выплаты зарплат сотрудникам.

«Мы поможем МСБ эффективно управлять денежными потоками и инвестировать в рост», - сказал Артур Акопян, директор по работе с МСБ Ардшинбанка. «Думаем, что кредит будет интересен производителям, экспортерам, импортерам, новым технологическим компаниям, множеству других предприятий, которые хотят изменить свою деловую практику в краткосрочной перспективе, привлечь финансирование через более гибкий механизм под более низкие процентные ставки»,- заявил Акопян.

Новый вид кредита предоставляет возможности краткосрочного и долгосрочного финансирования. При краткосрочном кредитовании у клиента есть возможность взять кредит на 3, 6, 9 или 12 месяцев, свободно им пользоваться и погасить без комиссий за досрочное погашение. По желанию клиента можно осуществить переход с краткосрочного на долгосрочное финансирование без дополнительного договора и прочих документов, со сроком погашения еще 4 года. Кредит предоставляется с 9% в драмах РА, с 6% в долларах США и с 4,5% в евро. Особенностью кредита является механизм его погашения: основная сумма выплачивается в конце срока, а проценты ежемесячно.

Подробнее о кредите можно узнать на сайте банка по ссылке:

https://www.ardshinbank.am/content/sme-flexi.