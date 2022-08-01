Понедельник, 1 Августа 2022 11:40

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 5/14, 27/107 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/15 на улице Рубинянца, 25 на улице Герцена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 58/20 на улице К.Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 68 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 60 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

в Араратской области:

10։30-14։00 частично село Гетазат;

10։30-16։00 частично село Аревшат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 3/2, 5/1 на улице Абовяна, 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4, 6, 8, 10 на улице касяна, 1 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 4/3, 6, 6/1 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5/14, 27/107 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 27/15 на улице Рубинянца, 25 на улице Герцена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, 5, 7 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 11-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на улице Манташяна, жилые дома 2, 4, 6 на улице Е.Тадевосяна, 5 на улице Манташяна. 39 на пр. Багратуняца, собственные дома на улице Верин Шенгавит 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-16։00 частично села Ашар и Айгаван;

10։30-16։00 частично село Аревшат;

Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 село Гндеваз; частично село Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО ‘Джермук Груп”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, тоннель “Арпа-Севан”, ООО “Арскар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк.

в Сюникской области:

10:00-14:00 город Дастакерт; села Нжде, Цгуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).