Понедельник, 1 Августа 2022 11:38

АрмИнфо.Бывшему министру иностранных дел Армении, основателю партии <Наследие> Раффи Ованнисяну запретили въезд в Арцах. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сам Раффи Овванисян.

"Агавно, погранпункт Республики Арцах. Вчера вечером, военнослужащие российского миротворческого контингента официально воспрепятствовали въезду первого министра иностранных дел Армении и основателя партии <Наследие> Раффи Ованнисяну в Арцах, который направлялся в Степанакерт для участия в крещении внука.

Показав ему приказ своего командира вместе с сопроводительной фотографией, военнослужащие на КПП не назвали внятной причины или обоснования отказа, но подтвердили, что запрет мог исходить от <верхушки> Официального Еревана>, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в правительстве Арцаха не были информированы и крайне удивились подобному решению, долго пытались выяснить причины, и устранить беззаконие, но, тщетно. Его представители не исключили причастность к этому бакинского диктатора (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ред.).

<Трусость, стоящего за явно неправомерным указом, показывает нам наиболее вероятное направление откуда оно исходило - это может быть только один человек, несостоявшийся лидер, который ради реального регионального мира и безопасности должен уйти вместе со своим соседом-ксенофобом", - написал Ованнисян.

Отметим, что 62-летний общественно-политический деятель родился и получил образование в Калифорнии. В 1989 г. основал Союз армянских адвокатов и руководил им. С января 1990 г., возвратившись на родину, возглавлял офис Армянской Ассамблеи Америки по восстановлению зоны бедствия.

1991-1992 гг. - был первым министром иностранных дел Армении. В 1993 г. основал в Ереване Армянский центр стратегических и национальных исследований, которым руководит по сей день. Основал общественно-политический-культурный журнал <Айацк Ереваниц>.

В 1998 г. исполнял краткосрочную общественную работу в управлении информации и книгоиздательства Армении и во Всеармянском фонде <Айастан>. Автор десятков исследований, монографий и статей, которые вышли в свет в издательствах и периодической печати Армении, Америки, Европы, России, Среднего Востока.

12 мая 2007 г. избран депутатом парламента. Руководитель партии <Наследие>. 14 января 2013 г. выдвинул свою кандидатуру на пост президента Армении на выборах президента страны, которые состоялись 18 февраля 2013 года. Занял 2-е место, набрав 36,74 % общего числа голосов принявших участие в выборах избирателей.

10 марта 2013 г. Раффи Ованнисян начал голодовку (завершил 31 марта) на площади Свободы в Ереване и пообещал: Только через его труп 9 апреля - в день инаугурации - Серж Саргсян даст лживую клятву на Библии и Конституции, а Католикос Всех Армян осквернит Библию, благословив исказившего волю народа кандидата.

9 апреля 2013 г. в Ереване состоялись митинги и шествия протеста сторонников Раффи Ованнисяна. Они 2 раза попытались прорвать полицейские кордоны и пройти к президентской резиденции, во время которых начались столкновения между сотрудниками полиции и сторонниками Раффи Ованнисяна. Затем протесты сошли на нет.