Понедельник, 1 Августа 2022 11:20

АрмИнфо. Азербайджан ведет информационную подготовку к провокации, возможно, к агрессии. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Согласно его записи, в течение последней недели Азербайджан проводил агрессивную информационную политику. Официальный Баку постоянно распространяет сообщения о якобы нарушениях режима прекращения огня со стороны Арцаха и Армении. <Явно предпринимается попытка поднять шум вокруг этих <нарушений. У меня складывается впечатление, что Азербайджан ведет информационную подготовку к провокации, возможно, агрессии. Минобороны Армении и Арцаха регулярно выдают опровержения, что еще больше подчеркивает проводимую Азербайджаном <домашнюю работу>, - отмечает депутат.

Он добавил, что азербайджанская пропагандистская машина никогда не организует подобные информационные атаки случайно. <Кстати, несколько дней назад в одном из азербайджанских телеграм-каналов были опубликованы неофициальные объявления, предупреждающие о том, что запрещено фотографировать и публиковать передвижение военной техники, оружия и воинских частей, и даже арестовали военного журналиста за написание материала военного характера. В то же время различные официальные лица Азербайджана говорят о демилитаризации Арцаха, в некоторых случаях прямо, иногда косвенно, угрожая проведением так называемых <антитеррористических операций>, - заметил Абрамян.

С другой стороны, по его словам, среди армянской общественности, особенно из приграничных регионов, ведутся разговоры о передвижениях противника в различных направлениях. <На данный момент трудно сказать, о каких именно передвижениях идет речь: об учениях, инженерных работах, демонстрации силы или подготовке к локальным операциям. Только государство с его соответствующими структурами может владеть наибольшим объемом такой информации, но правительство Армении молчит. С этой точки зрения рассмотрим 2 основных варианта развития сценария. Во-первых, Азербайджан, недовольный ходом переговоров с Арменией, использует для шантажа жесткую риторику, интенсивно перебрасывая войска и угрожая реализовать свои территориально-политические амбиции путем применения силы.

Во-вторых, меня больше всего беспокоит то, что Азербайджан может разыграть агрессию, организованную властями Армении, сдав новые территории, относительно которых есть закулисные договоренности, но их мирная передача чревата потерей власти для правительства Армении. И приоритетом для них является не поддержание территориальной целостности страны, а сохранение собственной власти. После 44-дневной войны они убедили общественность в том, что, заключив позорную сделку с Азербайджаном, они спасли жизни 25 тысяч человек, а сдав Ковсакан и Санасар, предотвратили еще большую агрессию. После войны продолжается процесс сдачи Арцаха и Армении, а правительство продолжает оправдываться и искать этому процессу новые объяснения. В обоих случаях мы имеем дело с процессами, чреватыми крайне тяжелыми последствиями для Армении и Арцаха>, - говорится в сообщении Абрамяна.