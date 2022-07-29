Пятница, 29 Июля 2022 23:47

АрмИнфо.99 из 110 команд, участвующих в национальном этапе Кубка мира по предпринимательству (Entrepreneurial World Cup -EWC), преодолели предварительный этап, а 34 - перешли в полуфинал. Как сообщает пресс-служба TEAM Telecom Armenia, отбор проводился 48 специалистами, которые изучали и оценивали каждую заявку в соответствии с международными стандартами оценки EWC.

Национальный полуфинал конкурса пройдет 1 и 2 августа, после чего, порядка 12 команд-стартапов в период с 4 по 12 августа, примут участие в гибридных тренингах-встречах с квалифицированными специалистами и бизнес-консультантами, в ходе которых последние помогут командам подготовиться к национальному финалу. Сообщается, что финал состоится 13 августа в Американском университете Армении.

<Следует отметить, что в этом году Армения будет иметь двух представителей вместо одного на международном конкурсе EWC, что свидетельствует о положительном росте армянской стартап-системы>, - говорится в источнике.

Для участия в финале национального этапа можно зарегистрироваться по следующей ссылке до 10 августа: https://www.eventbrite.com/e/entrepreneurship-world-cup-ewc-armenia-2022-national-finals-tickets-391586093547 .

Организатором Кубка в Армении выступает Технологический центр инноваций и предпринимательства (EPIC), в сотрудничестве с Министерством высокотехнологической промышленности, GIZ, Фондом Startup Armenia, Национальным центром инноваций и предпринимательства (NCIE), компанией TEAM Telecom Armenia и ТУМО (Центр креативных технологий).