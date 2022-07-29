Пятница, 29 Июля 2022 23:18

АрмИнфо.19 июля на научной конференции при поддержке Россотрудничества были представлены достижения в области изучения русского языка в республике Армения. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина представил индекс положения русского языка в мире, в рамках которого Армения заняла первое место в индексе Хирша в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Индекс Хирша – это индикатор, показывающий количество научных работ, опубликованных определенным автором, и число их цитирований. Индекс определяет не только количество статей и цитируемость авторов, но и то, насколько русскоязычная наука популярна в пределах бывшего СССР.

Армения имеет показатель 43,27 среднего индекса Хирша у топ 1% авторов. Русский язык практически не используется в системе среднего профессионального образования Азербайджана, Армении, Грузии, Туркмении, Литвы и Латвии. По данным индекса положения русского языка в мире Армения входит в список стран с низкой долей обучающихся на русском языке в школах (0-19%). Однако там наибольшая доля учителей-русистов вместе с Южной Осетией, ЛНР и Абхазией.

Тамара Варданян, директор Ереванского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, обозначила проблему нехватки учебников на русском языке, в частности, для высших учебных заведений. «На базовом уровне русский язык знает 70% населения Армении, но для более углубленного обучения на русском языке профильным предметам необходима специализированная литература, которую, к сожалению, невозможно привезти в Армению своими силами, ввиду отсутствия достаточного финансирования», – отметила Тамара Варданян.

Руководитель Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Светлана Камышева, предложила повышать квалификацию армянских учителей на территории России. Камышева считает, что необходима программа стажировок учителей Армении в России, поскольку невозможно качественно повышать квалификацию без погружения в языковую среду.

Анаит Петросян, заместитель начальника отдела научных и образовательных проектов Русского дома в Ереване, рассказала о необходимости создании программы для повышения уровня владения русским языком для всех социальных слоёв общества. «Нами уже успешно реализованы многие проекты по повышению уровня владения русским языком. Русский Дом в Гюмри создал уникальную языковую программу для полицейских, которая была положительно воспринята общественностью. В дальнейшем мы планируем применять данные практики», – сказала Анаит Петросян.

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