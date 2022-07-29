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 Пятница, 29 Июля 2022 15:31
Алина Оганесян

В августе стартуют работы по реконструкции дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах

В августе стартуют работы по реконструкции дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах

АрмИнфо. В августе стартуют работы по реконструкции дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах. Об этом сообщает Министерство территориального управления и инфраструктур Армении, отвечая на запросы СМИ. Согласно источнику, речь идет о дороге М12-Тех- Корнидзор.

Напомним, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в течение 3 лет предусмотрено строительство новой дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В ходе последней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что  новый маршрут в обход Бердзора, который свяжет Армению с Нагорным Карабахом, будет находиться исключительно под контролем российских миротворцев.

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