Пятница, 29 Июля 2022 14:59

АрмИнфо. Законопроект об ассигнованиях соответствующего Комитета Сената США на 2023 финансовый год содержит предложения о выделении содействия Арцаху на $2 млн. для разминирования территорий и оказания гуманитарной помощи вынужденно переселенным в результате Арцахской войны гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Армянской Ассамблеи Америки.

В частности, сообщается, что в прошлом месяце Палата представителей США приняла свою версию законопроекта, предусматривающую выделение $60 млн. на помощь Армении, $2 млн. на разминирование в Арцахе и формулировки 907-й поправки к <Акту поддержки свободы>.

Сообщив о совершенном недавно визите в Армению и Арцах, директор Ассамблеи по связям с Конгрессом Мариам Халоян указала на критическую важность участия и помощи США. <Ассамблея продолжит работать с Палатой представителей и Сенатом, чтобы обеспечить необходимую помощь армянскому народу>, - сказала она.

Напомним, что 907-я поправка была принята Конгрессом США в 1992 году и запрещала оказание помощи Азербайджану американской администрацией в связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки.