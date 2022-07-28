Четверг, 28 Июля 2022 23:16

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 июля встретился с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом, находящимся в Армении с рабочим визитом.

Согласно пресс-службе МИД РА, Мирзоян отметил, что Армения, будучи членом Совета ООН по правам человека, привержена продвижению глобальной повестки дня по защите прав человека. Абдулла Шахид, со своей стороны, высоко оценил эффективную деятельность Армении в СПЧ.

Глава армянского МИД подчеркнул, что одним из приоритетов сотрудничества Армении с ООН является продвижение повестки предотвращения геноцида, которая также включает защиту памяти и достоинства жертв геноцида. Было отмечено, что Армения придает важность укреплению потенциала ООН по раннему предупреждению и совершенствованию соответствующих механизмов предотвращения преступлений.

В ходе встречи были затронуты вопросы региональной стабильности и мира.

Министр иностранных дел РА подчеркнул необходимость решения гуманитарных проблем, возникших вследствие развязанной Азербайджаном войны, в частности, возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, а также сохранения армянского культурно-исторического наследия Арцаха на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Мирзоян подчеркнул императиву беспрепятственного доступа соответствующих структур ООН на эти территории.

Министр Мирзоян подтвердил приверженность Армении достижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. По его словам, это единственный формат, имеющий международный мандат, в рамках которого могут быть обсуждены вопросы безопасности и защиты прав народа Нагорного Карабаха.