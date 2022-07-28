Четверг, 28 Июля 2022 20:39

АрмИнфо. Государственная служба контроля выявила ряд нарушений в деятельности столичной мэрии в период с 2018 по 2022гг.

Как говорится в официальном сообщении Госслужбы, в результате масштабных проверок выявлены нарушения на 8.5 млрд. драмов, которые преимущественно касаются расчета дотаций общинам, ремонта дорог, благоустройства улиц, предоставления бензина для использования в служебных целях, деятельности транспортных компаний, действующих при мэрии, расходов на заграничные командировки, закупок и др.

Сообщается, что результаты расследования, проведенного в мэрии Еревана, были обобщены и направлены в Генеральную прокуратуру РА для получения правовой оценки и принятия дальнейших решений.

Помимо этого, в столичном муниципалитете проводится мониторинг процессов выдачи разрешений на строительство и отчуждения земельных участков путем прямой продажи в период с 2011 по 2018гг., в результате чего к настоящему времени выявлены нарушения на сумму около 7.3 млрд драмов.

Согласно источнику, по отдельным случаям выявленных нарушений 5 материалов были направлены в Генпрокуратуру РА, на основании которых уже возбуждено 3 уголовных дела.