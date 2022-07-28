Четверг, 28 Июля 2022 20:37

АрмИнфо.Следственное управление Лорийского марза Следственного комитета РА выясняет все обстоятельства слива из хвостохранилища ЗАО <Ахталинский горно-обогатительный комбинат (ГОК)> в реку Дебед.

Как сообщает пресс-служба следственного органа, сигнал о происшествии поступил из Лорийского областного отдела Инспекционного органа по охране природы и недр Республики Армения. Сообщалось о сливе из хвостохранилищ указанной компании в реку Дебед в общине Ахтала.

На место происшествия выехала группа следователей Следственного комитета РА. <Учитывая, что указанные в сигнале обстоятельства содержат правовые основания и повод для возбуждения уголовного производства, по признакам части 1 статьи 375 Уголовного кодекса РА (Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти. 1. Злоупотребление начальника или должностного лица властью или должностным положением, превышение власти или пределов должностных полномочий, а также бездействие власти, если эти деяния совершены из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или исходя из групповых интересов и если они причинили существенный вред, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет -ред.) возбуждено уголовное дело было. Ведется предварительное следствие>, - говорится в сообщении.