Четверг, 28 Июля 2022 20:36

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 июля принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, спецпредставителя главы МИД РФ Игоря Ховаева.

Согласно пресс-службе МИД Армении, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также нагорно-карабахского конфликта.

<Мирзоян подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии со своим международным мандатом>, - говорится в сообщении.