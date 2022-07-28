Четверг, 28 Июля 2022 16:08

АрмИнфо. 28 июля около 12:00 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из различных видов стрелкового оружия по позициям вооруженных сил Армении, расположенным в восточной части армяно- азербайджанской границы. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства РА.

Источник добавляет, что ответными действиями с армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны потерь нет.