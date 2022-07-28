Четверг, 28 Июля 2022 15:26

АрмИнфо. Член бюро партии АРФ <Дашнакцутюн, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурад Папазян намерен всеми законными способами бороться, чтобы восстановить свое право на возвращение в Армению. Об этом говорится в заявлении Папазяна, которое распространила партия АРФД.

<Спустя две недели после того, как система Никола Пашиняна запретила мне въезд в Армению, с сожалением должен констатировать, что это решение властей не имеет под собой серьезной правовой основы. По известным причинам будучи нежелательным лицом в Турции и Азербайджане,, я также был отмечен как <нежелательное лицо> в Армении. Служба национальной безопасности в первый раз отказалась дать объяснение, заявив, что запрет на мой въезд в страну связан с моей личной жизнью. Однако 22 июля аппарат премьер-министра заявил, что причиной запрета стало мое участие в акции протеста против Никола Пашиняна 1 июня 2021 года в Париже и организацией этой акции>, - отметил политик.

Он заметил, что до 13 июля 2022 года беспрепятственно въезжал в Армению 4 раза. Более того, соответствующие органы Армении не

предъявляли властям Франции никаких претензий к участникам или организаторам демонстрации 1 июня 2021 года. <Нарушая основополагающие принципы любого правового государства, презумпцию невиновности и свободу слова, правительство Армении приняло решение запретить мне въезд в Армению 13 июля 2022 года без каких-либо юридических оснований. А реальность такова, что я не участвовал в этой демонстрации и не организовывал ее. Наличие иной точки зрения - единственный принцип, подтолкнувший Никола Пашиняна к такому решению с подобающей диктаторскому режиму позицией. Я отвергаю это решение и требую своего права вернуться в Армению. Армения не является собственностью Никола Пашиняна и его режима. Армения - родина каждого армянина, куда может войти каждый армянин, даже если он находится в оппозиции к власти. И именно по этой причине я решил юридически восстановить свое право, для чего доверил свою защиту представлявшему меня депутату НС Арцвику Минасяну и адвокату Сирануш Саакян, которым я уполномочиваю действовать правильно. 25 июля Арцвик Минасян уже направил по этому поводу письмо в СНБ с требованием пересмотреть это решение. Юридически у СНБ есть 5 дней, чтобы ответить на письмо, на основании чего мы примем решение о дальнейших действиях <, - подчеркнул Папазян. .

Он добавил, что за две недели получил тысячи сообщений поддержки из Армении и Диаспоры, от людей с разными политическими позициями, все

они протестовали против антидемократического решения Пашиняна. <Противодействие такому решению проистекает из любви к Армении и является неприятием отклонения правительства от демократии, а также напоминанием об основных принципах верховенства закона. Армения должна вернуться к своему статусу правового государства. Я буду бороться всеми законными средствами, чтобы восстановить свое право на возвращение в Армению>, - сказал Мурад Папазян