Четверг, 28 Июля 2022 15:09

АрмИнфо. На грузино-азербайджанской границе произошло землетрясение, которое ощущалось и в Армении. Об этом передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, землетрясение произошло в 10:39 по местному времени в приграничной зоне, в 35 километрах к северо-востоку от города Шамхор. В эпицентре сила подземных толчков составил 5 баллов.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось и в селе Коти Тавушской области Армении