Четверг, 28 Июля 2022 15:08

АрмИнфо.В главном управлении Следственного комитета Армении по расследованию особо важных дел сформировано новое подразделение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новое подразделение, отмечает источник, будет заниматься расследованием дел, связанных с пытками и злоупотреблениями с применением насилия со стороны должностных лиц. Формирование нового подразделения обусловлено Уголовно- процессуальным кодексом Республики Армения, предусматривающим проведение предварительного расследования уголовных дел о пытках, а также о совершенных преступлениях в корыстных целях с применением насилия, угрозой применения насилия или специальных средств. В настоящее время Следственный комитет РА проводит работы, направленные на комплектование вновь образованного управления и надлежащую организацию его деятельности. По делам о пытках и злоупотреблениях должностными полномочиями с применением насилия уголовное производство будет сосредоточено во вновь созданном отделе в срок, установленный председателем Следственного комитета.

Следственный комитет также принимает необходимые меры, в результате которых будет обеспечена высокая профессиональная подготовка сформированного подразделения и осуществление всестороннего и полного предварительного следствия.