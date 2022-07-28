Четверг, 28 Июля 2022 13:33

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана открыли беспорядочный огонь в направлении населенных пунктов Тагавард-Красный Базар. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Арцаха на его странице в Facebook.

Согласно источнику, в Мартунинском райотделе полиции сообщили, что примерно в 11:45 азербайджанцы в течение примерно 20 минут вели интенсивный огонь из различных видов огнестрельного оружия в направлении общин Тагавард и Кармир Мазар. Жертв нет. <В настоящее время силовые структуры проводят проверки с подразделениями российских миротворческих сил>, - отмечается в сообщении.