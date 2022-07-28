Четверг, 28 Июля 2022 11:41

АрмИнфо. Перед зданием правительства Армении проходит очередная акция протеста вынужденных переселенцев из Арцаха.

Они требуют встречи с руководителями полномочных структур для представления своих проблем и требований. Участники акции требуют, в частности, предоставить им статус беженца, признать независимость Арцаха или поставить вопрос об объединении Армении и Арцаха.

Председатель общественной организации <Во имя Гадрута> Левон Айрян, который постоянно представляет требования переселенцев, заявил, что

требования протестующих остались неизменными - определение статуса Арцаха и возвращение Гадрута путем переговоров.

Отметим, что две недели назад протестующие вновь собрались перед зданием правительства. Тогда на их требование откликнулся офис вице-премьера Мгера Григоряна, в котором сообщили, что поднятые переселенцами вопросы носят политический характер, а офис занимается координацией исключительно экономических программ.

После акции перед зданием правительства, арцахцы намерены шествием направиться к зданию МИД Армении.