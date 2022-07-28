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АрмИнфо. Перед зданием правительства Армении проходит очередная акция протеста вынужденных переселенцев из Арцаха.
Они требуют встречи с руководителями полномочных структур для представления своих проблем и требований. Участники акции требуют, в частности, предоставить им статус беженца, признать независимость Арцаха или поставить вопрос об объединении Армении и Арцаха.
Председатель общественной организации <Во имя Гадрута> Левон Айрян, который постоянно представляет требования переселенцев, заявил, что
требования протестующих остались неизменными - определение статуса Арцаха и возвращение Гадрута путем переговоров.
Отметим, что две недели назад протестующие вновь собрались перед зданием правительства. Тогда на их требование откликнулся офис вице-премьера Мгера Григоряна, в котором сообщили, что поднятые переселенцами вопросы носят политический характер, а офис занимается координацией исключительно экономических программ.
После акции перед зданием правительства, арцахцы намерены шествием направиться к зданию МИД Армении.
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|Аветик Чалабян освобожден из-под ареста
|Туркменская делегация приняла участие в Международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие».
|Музею <Мать-Армения> переданы личные вещи адмирала Исакова
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|США обсуждают с Арменией и Азербайджаном возможность оказания технической поддержки в вопросе разблокирования региона
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|Глава МИД представил председателю Сената Чехии ситуацию, сложившуюся в регионе после войны
|США стремятся к установлению в регионе Южного Кавказа долгосрочного и всеобъемлющего мира - Прайс
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|Ереванский <Пюник> вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
|Паспортно-визовое управление Полиции Армении продолжает работать в перегруженном режиме
|Скончался военнослужащий, получивший ожоги
|Ереванский метрополитен возобновил работу
|Россия передала Армении тесты на оспу обезьян
|Машинисты ереванского метро объявили забастовку, работа метрополитена парализована
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|Политолог: Москва и Вашингтон побуждают Пашиняна к трудному решению
|Ведутся переговоры о проведении очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана - депутат
|Арестованный Ваагн Вермишян отказался от предложенной медицинской помощи - Минюст Армении
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|Участники бизнес-конкурса CaseKey посетили компанию Team Telecom Armenia
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Взгляд из Москвы: Адресат заявления Хаменеи был один - Эрдоган
|Ереванские автобусные остановки будут модернизированы
|При проведении работ по разминированию армяно-турецкой границы на мине подорвался один человек
|Генеральный директор компании <Айпост> подал в отставку
|GeoProMining окажет финансовое содействие в деле реконструкции Дома культуры города Арарат
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|ЕС направит 7,7 млн евро на реализацию соглашения о партнерстве с Арменией
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