Четверг, 28 Июля 2022 10:30

АрмИнфо.28-29 июля температура воздуха в Армении повысится на 1-2 градуса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, с 30 по 31 июля, а также 1- го августа в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой. С 28 по 29 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго- западный с порывами до 2-5 м/с. В Армавире, в предгорьях Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Ереване с 28 по 31 июля и 1-го августа ожидается погода без осадков. В вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.