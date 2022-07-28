Четверг, 28 Июля 2022 10:26

АрмИнфо.26 июля 2022 года в Ташкенте состоялась международная конференция «Афганистан: безопасность и экономическое развитие».

В работе форума приняли участие официальные делегации, учёные и исследователи, руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии, главы и специалисты ряда международных и региональных организаций, в том числе ООН, ЕС, ОИС, ШОС, а также делегация Временного правительства Афганистана.

Участники конференции выразили понимание того, что сегодня главным приоритетом должно стать возрождение и укрепление экономики Афганистана как важного фактора достижения прочного мира в этой стране, и подтвердили приверженность её становлению в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев в своем выступлении отметил, что туркменская сторона заинтересована в восстановлении Афганистана, его интеграции в мирохозяйственные связи, развитии инфраструктуры. Именно эти факторы положительно повлияют на обеспечение безопасности и стабильности как самой страны, так и региона в целом.

Он также заявил, что для Туркменистана процесс миростроительства в Афганистане основан на единстве трех ключевых направлений: политического, экономического и социально-гуманитарного.

В политическом измерении, подчеркнул он, Туркменистан призывает все заинтересованные государства и международные организации к развитию диалога с новыми афганскими властями. Также В.Хаджиев обратил внимание на важность развития сотрудничества с афганскими компаниями, продолжения реализации начатых международных экономических проектов. Кроме того, была отмечена необходимость оказания регулярной гуманитарной помощи афганскому народу в целях предупреждения угрозы возникновения гуманитарного кризиса.

На форуме была выражена готовность к продолжению координации международных усилий и совместной работы по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана и его интеграции в мировое сообщество.