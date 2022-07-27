Среда, 27 Июля 2022 19:53

АрмИнфо.27 июля в парадном зале посольства Армении в Российской Федерации состоялась торжественная церемония передачи личных вещей из частной коллекции Дмитрия Хмелева, принадлежащих легендарному адмиралу Советского Союза, Герою СССР Ивану Исакову (Ованнесу Тер-Исаакяну), Музею Минобороны РА <Мать-Армения>. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

На мероприятии присутствовали представители Минобороны, МИД РФ, Музея Победы в Москве, Центрального Музея ВС РФ, Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова, дипломаты и сотрудники Посольства.

Выступая на мероприятии с приветственной речью, посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян поблагодарил Дмитрия Хмелева за данную инициативу, отметив важность сохранения памяти о выдающихся личностях и героях в истории народов Армении и России. Глава диппредставительства коснулся деятельности адмирала Исакова как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период. <Сегодняшним мероприятием мы, в первую очередь, отдаем дань памяти выдающемуся военачальнику, чья военная карьера является уникальным примером служения своему призванию и Отечеству. Иван Исаков был не только талантливым моряком, впоследствии ставшим Адмиралом и ключевой фигурой в истории военно-морского дела Советского Союза, но и виднейшим ученым>, - отметил посол Арутюнян.

На мероприятии выступили также военный атташе Республики Армения при диппредставительстве генерал-майор Армен Лалаян, частный коллекционер, член Общественного совета Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрий Хмелев, советский и российский военный деятель, академик РАН, вице- адмирал Ашот Саркисов и представитель Минобороны РФ, капитан первого ранга Валерий Лапин.

Армен Лалаян в своем выступлении, в частности, подчеркнул, что Армения придает важность увековечению памяти адмирала И. Исакова и других выдающихся военначальников, участников Великой Отечественной войны.

В свою очередь Дмитирий Хмелев подчеркнул, что инициатива передачи личных вещей адмирала его малой Родине является знаком

армяно-российской многовековой дружбы и добрососедства.

Отметим, что среди переданных армянской стороне личных вещей адмирала Исакова представлены папка к докладу, удостоверение к медали за подписью адмирала Николая Кузнецова, разные фотографии, поздравительные телеграммы от трижды Героя Советского Союза, маршала Семена Буденного, дважды Героя Советского Союза, маршала Родиона Малиновского, дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Баграмяна и других. На протяжении последнего времени данные вещи находились на временном хранении музея Самарского гарнизона.