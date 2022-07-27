Среда, 27 Июля 2022 18:06

АрмИнфо. Управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА представило в Суд общей юрисдикции требование конфисковать в пользу Республики Армения имущество наследников покойного генерала Манвела Григоряна и связанных с ним лиц.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в частности, речь идет о 28 объектах недвижимого имущества, 16 транспортных средствах на территории Республики Армения, средняя рыночная стоимость которых оценивается в 2.552.000.000 драмов, а также долевое участие в 6 компаниях; помимо этого предоставленные юридическим лицам займы в размере 668 160 803 драмов; остаток незаконных денежных средств на 19 236 606 драмов и вклады - на 18 656 316 драмов.

Напомним, что в 2018 году Мангелу Григоряну было выдвинуто обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, а также за присвоение имущества, выделенного для нужд военнослужащих и добровольцев, осуществляющих защиту границ Республики Арцах в апрельской четырехдневной войне и последующие дни, уклонение от уплаты налогов, растрату государственных средств и организацию хищения имущества с вымогательством.

Манвел Григорян находился под арестом и был освобожден в январе 2020 года из-за состояния здоровья под подписку о невыезде. В ноябре 2020 года генерал Манвел Григорян скончался.