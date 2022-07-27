Среда, 27 Июля 2022 17:11

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։30-16։30 жилые дома 21/1, 44 в квартале “Дзорагюх азгагракан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21/1, 3 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 1-24 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1-24 на 6-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилой дом 41 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10։00-14։00 частично села Гетапня и Геханист;

10։00-16։00 села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин; частично села Хнаберд, Верин Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат; частично село Джрашен;

в Котайкской области:

10:00-14:00 частично община Прошяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); воинская часть, собственники “А.М.Апресян”, “А.Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, гостевой дом “Сев Кар”, редакция “Етер”, кварталы ‘Ушардзан”, “Нор”, “Верин”, “Аревмтян”, собственники “Г.Григоян”, “А.Арутюнян”, “А.Гукасян”;

10:00-16:00 частично кварталы ‘Маяк”, “Банаван” в Джрвеже;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

11:00-16:00 квартал ‘Нор”, насосная станция-5, ООО “Н.Бегларян”, “Агатес”, “Хачакуп”, “Г.Карапетян” в городе Нор Ачн;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–16։00 общины Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Тавушской области:

12։00-13։30 села Лусадзор, Дитаван, Ачаджур, Лусаовит, Азатамут, Айгеовит, Вазашен, Саригюх, Беркабер, Акнахбюр, Киранц, Неркин Цахкаван, Севкар, Ачаркут, Хаштарак, Лусадзор, МГЭС “Иджеван”, телестанция, газозаправочные станции, сотовые станции и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 68а на улице Теряна, 13, 13а, 15а на улице Корюна, абоненты-жильцы жилого дома 31 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4 на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 14, 14/1, 14/2, 14А, 16, 18 на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-12։00 частично села Аргаванд, Геханист, Гетап;

10:30-16:00 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-15։00 абоненты (не являющиеся жильцами) 28 на улице Шаумяна, 2 на улице Шинарарнери, 2 на улице Чаренца, 5 на улице Паруйра Севака в городе Джермук;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–12։00 абоненты-жильцы жилых домов 2-62 на улице Саядяна, Гаварский Территориальный центр единой социальной службы, суд первой инстанции, полиция Гегаркуникской области РА, комендантская служба РА, ясли-детский сад № 3 в городе Гавар; частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–16։00 села Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цаккар, Цовасар, Верин Геташен; община Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Кармраван, Зуйгахбюр, Ашоцк, Красар, Мец Сепасар, Покр Сепасар, Казанчи, Тавшут, Сизавет, Бавра, Сарагюх, больница “Тирамайр Нареки”, таможня Бавры, газозаправочные станции ООО “Гюмри Ац”, ‘Бернецян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) Ашоцком регионе;

в Тавушской области:

11:00–12:00 и 16:00-17:00 улицы Арцаха, Иванова, квартал “Андраника”, частично улица Горького, частично квартал ‘Шамахян” в городе Дилижан.