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 Среда, 27 Июля 2022 16:19
Давид Степанян

Прогноз: Украина приведет к переделу зон влияния глобальных центров силы

Прогноз: Украина приведет к переделу зон влияния глобальных центров силы

АрмИнфо.Война в Украине в конечном счете приведет к переделу зон влияния глобальных центров силы. Также представляется возможным прогнозировать существенные трансформации в весе данных геополитических акторов. Подобное мнение выразил АрмИнфо профессор политологии Факультета международных отношений ЕГУ Гарик Керян.

Профессор, в частности, прогнозирует расширение зон влияния условного полюса с участием США и Великобритании за счет сокращения влияния, более того, попадания в зависимость от себя Евросоюза. Прогнозируемую им, вероятность утери Брюсселем собственного веса и влияния в мировой политике Керян объяснил огромными финансовыми потерями ЕС в результате применяемых в отношении РФ санкций. Что, на его взгляд, прямым путем ведет ЕС к энергетическому кризису.

"На фоне перспектив существенного сокращения производстве в ЕС любых энергозатратных продуктов, ставится под сомнение и начинает колебаться текущая гегемония Германии и Франции на континенте. Параллельно укрепляя возможности экспансии на европейский рынок США и Канады. Не говоря уже об укреплении конкурентных позиций Китая, Японии, Индии, Бразилии и Турции. Что объясняется либо их отказом присоединяться к антироссийским санкциям, либо крайне небольшим участием в данном процессе", - подчеркнул он.

Перспективы РФ Керян во многом обуславливает окончательными итогами войны в Украине и политикой, все еще маневрирующего между США и РФ, Китая, которую профессор объясняет огромными издержками для Пекина в случае обострения отношений с США и проблемой Тайваня.

"Так или иначе, уже сегодня представляется возможным прогнозировать постепенные новые трансформации в пришедшей на смену двуполярному миру в результате завершения холодной войны гегемонии США. А потери, которые из всего этого несет ЕС делают вполне объяснимым своевременный выход Великобритании из Евросоюза", - подытожил Керян. 

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