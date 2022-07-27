Среда, 27 Июля 2022 14:36

АрмИнфо. США обсуждают с Арменией и Азербайджаном возможность оказания технической поддержки в вопросе разблокирования региона. Об этом армянской службе <Радио Свобода> заявила посол США в Армении Линн Трейси.

По ее словам, в настоящее время есть историческая возможность добиться прогресса на пути к устойчивому и всеобъемлющему мирному урегулированию очень затянувшегося конфликта.> Это не значит, что это будет легко, но, в то же время, мы не видим другой альтернативы, кроме как продолжать и поддерживать усилия Армении и Азербайджана

вести прямые переговоры и пытаться достичь мирного урегулирования конфликта. И мы собираемся сосредоточиться на этом. В этом много дипломатического участия, и не только со стороны Соединенных Штатов. Наши партнеры в Европейском Союзе также вовлечены, как и другие. И я думаю, что это очень помогает поддерживать эту динамику и понимать, что это сложные вопросы, и решения будут непростыми. Но мы должны выстоять>, - заявила дипломат, добавив, что сейчас с правительствами Армении и Азербайджана обсуждается вопрос некоторая технической помощи, которая будет способствовать разблокированию транспортных связей в регионе.

Говоря об армяно-турецких отношениях, посол подчеркнула, что США придают очень важное значение данному направлению. <Мы приветствуем шаги, предпринятые Арменией и Турцией, и призываем обе стороны к прогрессу. Потому что мы видим, что многие из этих вопросов в конечном счете взаимосвязаны, и когда мы видим позитивные шаги в одном направлении, это может придать импульс для достижения большего мира в регионе. Я думаю, что мы должны продолжать пробовать направления, которые были выделены Арменией и Турцией. Мы также видели хорошие переговоры на уровне спецпредставителей, в результате которых были достигнуты договоренности об открытии некоторых пунктов пересечения границы. Мы видели некоторые договоренности о прямых поставках. Детали должны быть проработаны, и я думаю, что именно здесь мы будем продолжать поощрять как Армению, так и Турцию к достижению прогресса, который в конечном итоге внести положительный вклад в армяно-азербайджанские переговоры, - отметила Линн Трейси.