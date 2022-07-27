Среда, 27 Июля 2022 14:09

АрмИнфо. Состояние здоровья избранного мэра Ванадзора Мамикона Асланяна резко ухудшилось. Об этом в своем телеграмм-канале написал член оппозиционной партии <Отечество> Арсен Бабаян.

<Только что получил сообщение о том, что содержащийся в уголовно-исправительном учреждении <Вардашен> политзаключенный Мамикон Асланян переведен из УИУ в гражданскую больницу. Его состояние здоровья резко ухудшилось>, - написал оппозиционер.

Напомним, что Мамикон Асланян был арестован в декабре 2021 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, служебном подлоге по личным мотивам и совершении ряда других общественно опасных преступлений. Ему, в частности, инкриминируют злоупотребления при сделках с недвижимостью в период пребывания на посту главы общины. Сам Асланян и его сторонники считают уголовное преследование политически мотивированным. В декабре прошлого года политик одержал победу на выборах в органы местного самоуправления в Ванадзоре, однако спустя некоторое время был арестован по упомянутым обвинениям.