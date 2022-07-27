Среда, 27 Июля 2022 12:21

АрмИнфо. 26 июля находящийся с рабочим визитом в Праге министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с председателем Сената Чехии Милошем Выстрчилом.

Как сообщила пресс-служба МИД РА, собеседники коснулись развития армяно-чешских межгосударственных отношений, подчеркнув в этой связи постоянное укрепление сотрудничества в парламентском формате. В последнее время с удовлетворением отмечается активизация межпарламентских взаимных визитов на высоком уровне как важный показатель двусторонней готовности к последовательному углублению сложившегося насыщенного диалога.

Арарат Мирзоян представил программу реформ, последовательно продвигаемые правительством РА, которые направлены на укрепление демократических институтов, защиту прав человека, укрепление законности и борьбу с коррупцией.

Стороны коснулись укрепления связей и сотрудничества Армения-ЕС в рамках программы <Восточное партнерство>.

В ходе встречи также обсуждалась ситуация на Южном Кавказе. Арарат Мирзоян представил усилия, предпринимаемые Арменией в направлении установления стабильности и безопасности в регионе, подчеркнув, что реалии, созданные в результате применения силы, не могут создать прочную основу для мира.

Коснувшись гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, глава МИД указал на необходимость срочной репатриации армянских военнопленных и незаконно удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц, сохранения армянских памятников, являющихся частью всемирного наследия, на территориях, оказавшихся под контролем Баку, а также необходимость предотвращения продолжающихся случаев вандализма.

В контексте гуманитарных вопросов чешская сторона подчеркнула необходимость соблюдения положений международного права и Женевских конвенций