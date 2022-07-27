Среда, 27 Июля 2022 12:20

АрмИнфо.Соединенные Штаты Америки стремятся к установлению в регионе Южного Кавказа долгосрочного и всеобъемлющего мира. Об этом на традиционном брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Он выразил несогласие с бытующим мнением о том, что все предыдущие предложения США по урегулированию конфликта были отклонены. На вопрос о том, что госсекретарь США уже четырежды общался с лидерами с лидерами Армении и Азербайджана, и означает ли это, что все предыдущие предложения США были отклонены, Прайс заметил, что удалось достичь определенного прогресса. <Благодаря постоянным контактам и дипломатическим переговорам с нашими армянскими и азербайджанскими партнерами, мы думаем, что сможем продолжать придавать импульс этому процессу. Госсекретарь несколько раз звонил руководству Армении и Азербайджана, но в этом здании есть несколько высокопоставленных лиц, которые также связывались со своими коллегами на всех уровнях, чтобы продолжить этот процесс, предлагая нашу помощь, поскольку мы стремимся к долгосрочному, всеобъемлющему миру>, - заявил пресс-секретарь.

На вопрос о том, что Азербайджан отвергает Минскую группу ОБСЕ, о чем с заявлением накануне выступил офис президента Ильхама Алиева, представитель Госдепа заметил, что в своих заявлениях США выражают готовность помочь этим странам и партнерам- единомышленникам решить проблему любым способом, при любом формате, лишь бы он был наиболее эффективным. <Мы являемся сопредседателями Минской группы с 1994 года, но, как мы продемонстрировали, мы также готовы взаимодействовать со странами на двусторонней основе, чтобы помочь Армении и Азербайджану найти этот долгосрочный и всеобъемлющий мир>,

- подчеркнул Нед Прайс.