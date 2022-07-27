Среда, 27 Июля 2022 12:19

АрмИнфо.26 июля вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян принял председателя Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллу Шахида и возглавляемую им делегацию. Об этом сообщает пресс-служба армянского парламента.

Приветствуя гостей, Рубинян высоко оценил председательство Абдуллы Шахида на 76-й сессии Генассамблеи. Он также оценил и работу Ереванского офиса ООН по содействию текущим реформам в стране, а также поблагодарил за вклад в развитие потенциала Национального Собрания.

Рубинян подчеркнул необходимость посещения Нагорного Карабаха представителями ЮНЕСКО и других структур ООН, особенно в контексте угрозы армянскому духовному и культурному наследию.

В ходе встречи обсуждены также другие вопросы региональной безопасности.