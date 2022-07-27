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АрмИнфо.. Ереванский футбольный клуб <Пюник> вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, разгромив на выезде люксембургский <Дюделанж> со счетом 1:4.
Счет на 21-ой минуте встречи открыли хозяева, это сделал Мохсин Хассан. Однако уже через три минуты гостям, благодаря усилиям Жуниньо, удалось восстановить равновесие. Впоследствии матч проходил под диктовку ереванской команды, результатом которой стал дубль Луки Юричича (53-я и 85-я минуты встречи). В промежутке между вторым и третьим голом отличился Юсуф Отубаньо (75 минута встречи).
Таким образом, <Пюник> победил <Дюделанж> по итогам двух матчей со счетом 4:2 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с куда более грозным соперником в лице белградской <Црвены Звезды>.
|Музею <Мать-Армения> переданы личные вещи адмирала Исакова
|Прокуратура предъявила требование в суд о конфискации в пользу Республики Армения имущества наследников Манвела Григоряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Рубен Рубинян рассказал послу Франции о процессе армяно-турецкого примирения
|Прогноз: Заменить Москву в Арцахе Брюссель не в состоянии
|Прогноз: Украина приведет к переделу зон влияния глобальных центров силы
|США обсуждают с Арменией и Азербайджаном возможность оказания технической поддержки в вопросе разблокирования региона
|Состояние здоровья Мамикона Асланяна резко ухудшилось - оппозиционер
|Глава МИД представил председателю Сената Чехии ситуацию, сложившуюся в регионе после войны
|США стремятся к установлению в регионе Южного Кавказа долгосрочного и всеобъемлющего мира - Прайс
|Вице-спикер НС отмечает необходимость посещения Нагорного Карабаха представителями ЮНЕСКО
|Сборные Армении готовятся к старту Всемирной шахматной Олимпиады
|Ереванский <Пюник> вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
|Паспортно-визовое управление Полиции Армении продолжает работать в перегруженном режиме
|Скончался военнослужащий, получивший ожоги
|Ереванский метрополитен возобновил работу
|Россия передала Армении тесты на оспу обезьян
|Машинисты ереванского метро объявили забастовку, работа метрополитена парализована
|Мирзоян: Армения готова к конструктивному диалогу без предусловий и милитаристской риторики во имя мира в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Прогноз: Достигнув соответствующего геополитического и военного баланса, Алиев немедленно начнет новую войну
|Политолог: Москва и Вашингтон побуждают Пашиняна к трудному решению
|Ведутся переговоры о проведении очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана - депутат
|Арестованный Ваагн Вермишян отказался от предложенной медицинской помощи - Минюст Армении
|Эрдоган: В Анкаре ждут от Армении конкретных шагов в вопросе нормализации двусторонних отношений
|Госсекретарь США указывает на историческую возможность для Азербайджана и Армении достичь мира в регионе
|Состояние здоровья солдата, получившего ожоги, оценивается как крайне тяжелое - МО
|Участники бизнес-конкурса CaseKey посетили компанию Team Telecom Armenia
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Взгляд из Москвы: Адресат заявления Хаменеи был один - Эрдоган
|Ереванские автобусные остановки будут модернизированы
|При проведении работ по разминированию армяно-турецкой границы на мине подорвался один человек
|Генеральный директор компании <Айпост> подал в отставку
|GeoProMining окажет финансовое содействие в деле реконструкции Дома культуры города Арарат
|Спецпредставитель Турции посетил КПП на границе с Арменией
|Темпы распространения коронавируса в Армении ускорились
|Прогноз: Итоги "Тегерана" дадут ответы на многие вопросы по Южному Кавказу
|В Армении нарушен конституционный строй - правозащитник
|Благословение поэзией
|В Армении загорелся склад крупной экспедиторской компании
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|В Ереване температура воздуха прогреется до +28 -+30 градусов - МЧС
|ЕС направит 7,7 млн евро на реализацию соглашения о партнерстве с Арменией
|Европарламентарий: Альтернативой России Европа в поставках энергоресурсов видит Алжир, Катар или Азербайджан.
|Глава комиссии по внешним связям парламента Армении не считает заявление Анкары по <Зангезурскому коридору> предусловием налаживания отношений
|Египет заинтересован в развитии отношений с Арменией по различным направлениям
|Прогноз: Рано или поздно, Армения предоставит Азербайджану и Турции возможность коммуникации, но лишь на своих условиях
|Политолог: На доске Большого Ближнего Востока идет большая игра уже не в шахматы, а в нарды
|Армения стала главным цветочным "хабом" для Северного Кавказа
|В Совете НС обсуждается обращение парламента в КС по вопросу о прекращении полномочий депутатов от оппозиции
|Посол Армении в Украине: диппредставительство будет оказывать поддержку гражданам, которые в ней нуждаются
|Администрация Арагацотна опровергает сообщения о пленении турками армянских пастухов и угоне скота
|В I полугодии 2022 года инвестиционные затраты ЮКЖД составили 2,3 млрд драмов
|Президенты Туркменистана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ата
|Президент Туркменистана обсудил с премьер-министром Грузии перспективы сотрудничества.
|АраратБанк внедрил новую услугу: Фора-онлайн
|Германия придает важность региональному миру и поддерживает шаги Армении в этом направлении: Вице-спикер Бундестага
|Полиция Армении закупит 175 автомобилей у ООО <Тойота Ереван>, владельцами которого являются сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян и бизнесмен Самвел Майрапетян
|Правительство Армении утвердило Стратегию судебно-правовых реформ РА на 2022-2026 годы: ожидается применение инструментов правосудия переходного периода
|Прогноз: Подписав обязательства под дулом автомата, Армения получит не мир, а прямой путь к следующей войне
|Читать больше
|Прогноз: Заменить Москву в Арцахе Брюссель не в состоянии
|Прогноз: Украина приведет к переделу зон влияния глобальных центров силы
|Прогноз: Достигнув соответствующего геополитического и военного баланса, Алиев немедленно начнет новую войну
|Политолог: Москва и Вашингтон побуждают Пашиняна к трудному решению
|Взгляд из Москвы: Адресат заявления Хаменеи был один - Эрдоган
|Читать больше
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