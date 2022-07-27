Среда, 27 Июля 2022 12:18

АрмИнфо.. Ереванский футбольный клуб <Пюник> вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, разгромив на выезде люксембургский <Дюделанж> со счетом 1:4.

Счет на 21-ой минуте встречи открыли хозяева, это сделал Мохсин Хассан. Однако уже через три минуты гостям, благодаря усилиям Жуниньо, удалось восстановить равновесие. Впоследствии матч проходил под диктовку ереванской команды, результатом которой стал дубль Луки Юричича (53-я и 85-я минуты встречи). В промежутке между вторым и третьим голом отличился Юсуф Отубаньо (75 минута встречи).

Таким образом, <Пюник> победил <Дюделанж> по итогам двух матчей со счетом 4:2 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с куда более грозным соперником в лице белградской <Црвены Звезды>.