Среда, 27 Июля 2022 12:17

АрмИнфо. Паспортно-визовое управление Полиции Армении продолжает работать в перегруженном режиме. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно источнику, процесс выдачи виз и паспортов сопровождается большими очередями, причинами которых являются наличие ряда факторов. В первую очередь, как отмечается в сообщении, по положению на 1 июля текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12261 случай увеличилось количество заявителей на обмен паспортов старого образца.

Если в первом полугодии прошлого года поступило 69446 заявлений, то за первые шесть месяцев текущего года это число составило 81707. Аналогичная ситуация наблюдается и в вопросе идентификационных карт. По положению на 1 июля 2021года было 11099 заявлений, а за аналогичный период 2022 года это количество увеличилось до 32745 или на 21646 заявителей больше. Та же самая картина наблюдается и по вопросам, связанным с выдачей биометрических паспортов (+1957 заявлений), увеличение срока действия выездных виз (+9418), ведение учета граждан (+6719), получение гражданства (+2568) и другие случаи.

Вышеуказанные показатели доказывают, что в период с 1 июня по 19 июля текущего года было совершено на 131 530 транзакций больше, чем в прошлом году, или столько же человек были обслужены и простояли в очереди. Полиция вновь призывает граждан заранее и по мере необходимости осуществлять замену паспорта и другие действия, а также не брать более 1 талона из автоматов, регулирующих очереди в отделениях полиции. <Просим прощения за терпение наших соотечественников, паспортно-визовое управление принимает все возможные меры в пределах своих человеческих и материальных ресурсов для обеспечения надлежащего обслуживания всех заявителей>, - говорится в сообщении.