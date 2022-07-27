Среда, 27 Июля 2022 12:14

АрмИнфо.Военнослужащий срочной службы вооруженных сил Армении Палян Дживанович Погосян, получивший ожоги 17 июля, скончался. Об этом сообщило Минобороны Армении.

<Несмотря на все усилия врачей, военнослужащий срочной службы, рядовой Палян Дживанович Погосян, доставленный 17 июля в Зангезурский гарнизонный госпиталь, а затем в Национальный ожоговый центр, скончался>, - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

<Министерство обороны разделяет скорбь утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам Паляна Погосяна>, - говорится в сообщении.

О госпитализации военнослужащего с ожогом 2 степени стало известно 17 июля. По данным армянских СМИ, солдат получил ожоги при тушении пожара, вспыхнувшим в доме- вагончике, расположенном на одной из боевых позиций.