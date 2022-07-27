Среда, 27 Июля 2022 12:07

АрмИнфо. Россия передала Армении тесты на оспу обезьян, произведенные государственным научным центром <Вектор>. Об этом сообщает РИА <Новости> со ссылкой на пресс-службу <Роспотребнадзора>.

Согласно источнику, центр <Вектор> оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России. Помимо Армении, отмечается в сообщении, аналогичные тесты переданы Казахстану, Узбекистану и Туркмении. <Специалисты <Роспотребнадзора> также организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян>, - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав Армении сообщал, что случаев заражения оспой обезьян в стране не выявлено. Армения сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, с которой составлен план мероприятий по предупреждению распространения оспы обезьян.