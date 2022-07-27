Среда, 27 Июля 2022 12:04

АрмИнфо. Армения готова к конструктивному диалогу без предусловий и милитаристской риторики, во имя стабильного мира и развития в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая перед журналистами по итогам встречи с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

<Сегодня мы подробно обсудили вопросы региональной и международной безопасности, коснулись нагорно-карабахского конфликта и ситуации, сложившейся в результате 44-дневной войны, развязанной против народа Нагорного Карабаха. Я представил министру Липавскому позицию и усилия Армении, направленные на установление мира и стабильности в нашем регионе, где сопредседательство Минской группы ОБСЕ играет ключевую роль в достижении всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта>, - сказал он, выразив признательность чешской стороне за продолжительное содействие усилиям Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД Армении отметил, что спустя два года после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе гуманитарные проблемы в Республике остаются нерешенными.

В частности, он подчеркнул, что Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, используя последних в качестве политического инструмента.

Крайне тревожной Мирзоян назвал также политику уничтожения, осквернения и искажения идентичности армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. <Мы ожидаем целенаправленного реагирования и практических шагов со стороны международного сообщества>, - сказал он.

В этой связи министр заметил, что реалии, созданные посредством применения силы и массовых нарушений прав человека, не могут создать прочную основу для мира и безопасности в регионе.

Отметим, что в завершении выступления Арарат Мирзоян пригласил своего чешского коллегу посетить Армению