Вторник, 26 Июля 2022 18:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 85 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), в 9-ом Норкском массиве; ООО “Акан”, “Дианна”, ЧП “Ж.Даниелян”, “С.Асланян”, “М.Аветисян”, ООО “Орбита”, “Ашхар”, “Веолиа джур”, ресторан ‘Гиза”, ЧП “А.Арутюнян”, “К.Егиазарян”, ООО “Орбита-2”, ресторан ‘Васпуракан”, ООО ‘Автогаз” в квартале “Дзорахбюр”;

11:00-16:00 жилые дома 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 12/1, 16, 16/1, 18, 20, 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 4/3, 6, 6/1 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15Б, 17 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Азаташен и Геханист;

10:00-14:00 частично село Аргаванд;

10:00-16:00 села Айгестан, Каначут, Бердик; частично села Дехдзут, Хнаберд, Верин Арташат;

10:30-16:00 частично села Норашен, Верин Арташат и Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 села Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли; квартал “Нор” села Шатин;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично кварталы ‘Маяк”, “Банаван” в Джрвеже;

11:00-15:00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00-12։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан; ООО “Гога ев Седа Арутюняннер”, “Ануш Кнар”, воинская часть, ООО “ХАГА”, “Капавор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станции операторов “Виваселл МТС”, “Юком”:

10։00–16։00 общины Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–15։00 общины Цовинар, Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։30-16։30 жилые дома 21/1, 44 в квартале “Дзорагюх азгагракан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21/1, 3 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 1-24 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1-24 на 6-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилой дом 41 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10։00-14։00 частично села Гетапня и Геханист;

10։00-16։00 села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин; частично села Хнаберд, Верин Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат; частично село Джрашен;

в Котайкской области:

10:00-14:00 частично община Прошяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); воинская часть, собственники “А.М.Апресян”, “А.Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, гостевой дом “Сев Кар”, редакция “Етер”, кварталы ‘Ушардзан”, “Нор”, “Верин”, “Аревмтян”, собственники “Г.Григоян”, “А.Арутюнян”, “А.Гукасян”;

10:00-16:00 частично кварталы ‘Маяк”, “Банаван” в Джрвеже;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

11:00-16:00 квартал ‘Нор”, насосная станция-5, ООО “Н.Бегларян”, “Агатес”, “Хачакуп”, “Г.Карапетян” в городе Нор Ачн;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–16։00 общины Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Тавушской области:

12։00-13։30 села Лусадзор, Дитаван, Ачаджур, Лусаовит, Азатамут, Айгеовит, Вазашен, Саригюх, Беркабер, Акнахбюр, Киранц, Неркин Цахкаван, Севкар, Ачаркут, Хаштарак, Лусадзор, МГЭС “Иджеван”, телестанция, газозаправочные станции, сотовые станции и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).