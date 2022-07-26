Вторник, 26 Июля 2022 12:10

АрмИнфо. Арестованный бывший председатель Комитета градостроения РА Ваагн Вермишян отказался от предложенной медицинской помощи, о чем был составлен соответствующий протокол. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Армении на его странице в Facebook.

Согласно источнику, 25 июля адвокат арестованного написал на своей странице в социальной сети, что врачи колонии отказались вызывать скорую помощь и переводить Ваагна Вермишяна в медицинский центр. <Сообщаем, что адвокат посетил уголовно-исполнительное учреждение <Нубарашен> около 19:00 и потребовал вызвать скорую помощь, в ответ на что работники учреждения сообщили, что отдел, обеспечивающий медицинское обслуживание, в состоянии оказать необходимую медицинскую помощь, и только потом, в случае необходимости, имеет право на вызов бригады скорой помощи.

<До визита адвоката Вермишян не предъявлял никаких жалоб на состояние своего здоровья, только после прибытия адвоката, около 19:30, последний пожаловался дежурной медсестре на головокружение и тошноту. Вермишян был осмотрен медицинским персоналом. В результате обследования у него было отмечено артериальное давление 130/80, пульс - 80 уд/мин, самочувствие удовлетворительное. Медицинское вмешательство было предложено медицинской сестрой в связи с предъявленными жалобами, от чего заключенный отказался, потребовав вызвать бригаду скорой помощи, в которой не было необходимости. В тот же день, около 20:35 Вермишян еще раз пожаловался медицинскому персоналу, но вновь отказался от предложенной медицинской помощи, в очередной раз потребовав вызвать бригаду скорой помощи.

Он отказался от осмотра медицинской сестрой, отказавшись покинуть камеру для получения медицинской помощи, о чем был составлен соответствующий протокол>, - говорится в сообщении.

Около 21:30 Вермишян принял адвоката, встреча с которым закончилась около 22:05. В 23:30 дежурная медсестра провела ночной осмотр, в

ходе которого Вермишян никаких жалоб не указал, сообщив, что чувствует себя хорошо и ни в чем не нуждается, говорится в сообщении Минюста.

Напомним, что Вермишян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также во взяточничестве в особо крупных размерах. Обвинения в даче взяток и преступном пособничестве предъявлены и другим лицам. Всего по уголовному делу проходят восемь человек.