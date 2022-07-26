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АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне, что в Анкаре ждут от Армении конкретных шагов в вопросе нормализации двусторонних отношений.
<Мы серьезно и решительно настроены в процессе нормализации отношений с Арменией. Мы ждем от Армении конкретных шагов, наряду с общими словами. В ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили процесс нормализации наших отношений>,- сказал Эрдоган в интервью местному телеканалу TRT.
Позже в беседе с журналистами Эрдоган заявил, что "красная линия" для Турции - это Азербайджан, и процесс нормализации между Турцией и Арменией станет возможным после урегулирования указанного вопроса. "Но мы ожидаем от них конкретных шагов, мы полны решимости в данном процессе нормализации", - заявил турецкий лидер, слова которого приводит бакинское агентство АПА.
На встрече спецпредставителей Турции и Армении в Вене 1 июля было принято решение в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.
Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений.
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|Администрация Арагацотна опровергает сообщения о пленении турками армянских пастухов и угоне скота
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|Президент Туркменистана обсудил с премьер-министром Грузии перспективы сотрудничества.
|АраратБанк внедрил новую услугу: Фора-онлайн
|Германия придает важность региональному миру и поддерживает шаги Армении в этом направлении: Вице-спикер Бундестага
|Полиция Армении закупит 175 автомобилей у ООО <Тойота Ереван>, владельцами которого являются сын Роберта Кочаряна Седрак Кочарян и бизнесмен Самвел Майрапетян
|Правительство Армении утвердило Стратегию судебно-правовых реформ РА на 2022-2026 годы: ожидается применение инструментов правосудия переходного периода
|Прогноз: Подписав обязательства под дулом автомата, Армения получит не мир, а прямой путь к следующей войне
|Безработным участникам войн в Арцахе будет оказана помощь в трудоустройстве
|Открытие "Зангезурского коридора" создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана - спикер турецкого парламента
|Лавров обсудил с Байрамовым нормализацию армяно-азербайджанских отношений
|Бакинские СМИ сообщают об инцидентe с российскими миротворцами в Карабахе
|Сигнал о заложенных на станциях Ереванского метрополитена взрывных устройствах оказался ложным, метро заработало
|Прогноз: Армения может оказаться под санкциями
|Уникальное полотно Айвазовского <Христос и ученики> после длительной реставрации вновь предстало перед публикой
|Франция готова содействовать в углублении и расширении программы обучения французскому языку в школах Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Александр Аветисян назначен советником главы правительства на общественных началах
|На трех станциях Ереванского метро взрывных устройств не обнаружено
|Team Telecom Armenia выступит партнером международного фестиваля STARMUS
|Наццентр эстетики им. Генриха Игитяна и детский музей Швейцарии Creaviva проведут мастер-классы для детей Армении
|Высший Судебный Совет Армении призывает коллег из генеральной прокуратуры быть максимально сдержанными в выражениях
|Работа Ереванского метрополитена парализована из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах
|Экс-Омбудсмен Армении направил в Комитет по ликвидации расовой дискриминации альтернативный доклад о политике ненависти и вражды Азербайджана в отношении армян
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|Прогноз: Достигнув соответствующего геополитического и военного баланса, Алиев немедленно начнет новую войну
|Политолог: Москва и Вашингтон побуждают Пашиняна к трудному решению
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