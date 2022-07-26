Вторник, 26 Июля 2022 11:15

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне, что в Анкаре ждут от Армении конкретных шагов в вопросе нормализации двусторонних отношений.

<Мы серьезно и решительно настроены в процессе нормализации отношений с Арменией. Мы ждем от Армении конкретных шагов, наряду с общими словами. В ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили процесс нормализации наших отношений>,- сказал Эрдоган в интервью местному телеканалу TRT.

Позже в беседе с журналистами Эрдоган заявил, что "красная линия" для Турции - это Азербайджан, и процесс нормализации между Турцией и Арменией станет возможным после урегулирования указанного вопроса. "Но мы ожидаем от них конкретных шагов, мы полны решимости в данном процессе нормализации", - заявил турецкий лидер, слова которого приводит бакинское агентство АПА.

На встрече спецпредставителей Турции и Армении в Вене 1 июля было принято решение в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно- турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений.