Понедельник, 25 Июля 2022 17:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 жилые дома 34, 36 и собственные дома 2-50 на улице Ростовян; собственные дома 1-23 на 12-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 10, 15, 15а, 17 на улице Алека Манукяна, собственные дома 1-18 на 7-ой улице Айгестана, собственные дома 1, 2, 11, 12 на улице Г.Шагиняна, 5-48 на улице Арами, абоненты-жильцы жилых домов 1/1, 1/2 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2 на пр. Баграмяна, 1, 1А на улице Таманяна, 42 на улице Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А на улице М.Аветисяна, 21, 21/1, 23 на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, 4-78 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ой улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13Г-45Г на улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-15:00 села Аревашат и Мусалер;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 кварталы ‘Гитаван-1”, “Гитаван-2” полностью в городе Аштарак; село Карин полностью; частично село Бюракан;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Касяна, Араратян, Арцаха, Чаренца, Гнуни, А.Хачатряна, Шираза, Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, Армена Базояна, Марата Хачатряна, Сазаи Никогосяна, Артака Барсегяна, Гетап в городе Веди; и село Гораван;

10:00-14:00 частично село Арбат;

10:30-16:00 частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх; абоненты (не являющиеся жильцами) по адресам: ул. Маркса 93, 96, Атарбекяна 105, Мясникяна 159 в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично село Джрашен;

13:00-14:00 частично села Азаташен и Хачпар;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Мартирос;

11:00-15:00 частично села Вардаовит и Гетик;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Лорийской области:

11:00-17:00 город Ташир; села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка, Саратовка, Новосельцево, Гетаван, Оданавакаян, Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное, Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван, Катнарат, Благодарное, Меграовит, Норамут, Катнахбюр, Урасар, Арманис, Даштадем, Дзюнашох, Пагахбюр, Мецаван, Михайловка, Бовадзор, Урут, Свердлов; кварталы ‘Ачапня”, ‘Дзахапня” в городе Степанаван;

12:00-16:00 села Памбак и Караберд, земельный уасток Кехфала, воинская часть “ГУЦ” Ванадзора.