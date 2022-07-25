Понедельник, 25 Июля 2022 17:12

АрмИнфо.В Ереване будут установлены новые автобусные остановки. Проект будет реализовываться поэтапно, по административным районам, чтобы обеспечить комплексное решение проблемы. Об этом говорилось в ходе очередного рабочего совещания в мэрии столицы Армении, состоявшегося 25 июля.

В рамках проекта, запущенного в административном районе Ачапняк, будет установлено 10 новых автобусных остановок. работы находятся в завершающей стадии.

На совещании также была отмечена необходимость проведения уже в этом году тендеров на замену лифтов, что позволит уже в следующем году

перейти к активны работам. В результате, в многоэтажных зданиях, в которых запланирована замена 500 лифтов, добавятся еще 200.

Для обеспечения необходимого объема воды и полного орошения зеленых насаждений завершены работы по замене некоторых участков водопровода <Далма>. Проложен новый трубопровод длиной 630 мм и протяженностью 344 м, что позволит полностью решить проблему орошения Ачапнякского и Давташенского административных районов.

Здание Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна будет освещено по-новому, будут даны оригинальные художественные решения. В настоящее время с партнерами обсуждается ряд проектов, которые будут проверены на самом здании. В рамках программы также будет модернизировано художественное освещение зданий Площади Республики.